Elon Musk diz que a Apple 'retomou totalmente' seus gastos com anúncios no Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO e proprietário do Twitter Elon Musk diz que a Apple "retomou totalmente" sua publicidade na rede social após uma reunião com o CEO da empresa, Tim Cook.

A reunião entre Cook e Musk na sede da Apple em Cupertino, Califórnia, veio depois que o CEO do Twitter acusou o fabricante do iPhone de odiar a "liberdade de expressão". Ele também compartilhou a notícia de que a Apple havia em sua maioria parado de anunciar no Twitter em meio a preocupações crescentes em torno dos tipos de conteúdo que nele apareciam. Agora, parece que as coisas estão de volta ao caminho certo.

Musk estava falando durante uma conversa no Twitter Spaces, na qual ele também confirmou que a Apple era o maior anunciante do Twitter. Embora Musk diga que a Apple retomou seus anúncios no Twitter, não está claro se isso é na mesma medida que antes, no entanto.

A Apple não é a única anunciante a ter sido assustada pela nova direção do Twitter, mas sua posição como maior anunciante da empresa a tornou particularmente importante. Os anunciantes expressaram a preocupação de que o restabelecimento de contas anteriormente proibidas e a retórica da "liberdade de expressão" de Musk poderia levar a que suas marcas fossem colocadas ao lado do discurso do ódio.

Antes da reunião de Musk com Cook, ele também havia sugerido que a Apple havia ameaçado remover o Twitter da App Store. Entretanto, agora parece que foi isso que Musk chamou de"mal-entendido" com a remoção do Twitter agora aparentemente improvável. O Google também havia considerado o lugar do Twitter na Loja do Google Play, mas foi a Apple que o Musk destacou.

Escrito por Oliver Haslam.