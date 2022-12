Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O tempo tumultuado de Elon Musk, responsável pelo Twitter até o momento, levou outra pequena reviravolta quando o novo CEO revelou que ele visitou a sede da Apple na Califórnia para se encontrar com Tim Cook.

Ele disse que eles fizeram uma visita à sede da Apple, e que Cook esclareceu para o registro que a Apple, de fato, nunca havia considerado remover o Twitter da App Store.

Isto foi efetivamente uma refutação da própria narrativa de Musk empurrada no início da semana, na qual ele afirmou que a Apple estava segurando o potencial para remoção da App Store como uma ameaça.

Boa conversa. Entre outras coisas, nós resolvemos o mal-entendido sobre o Twitter ser potencialmente removido da App Store. Tim ficou claro que a Apple nunca considerou fazer isso - Elon Musk (@elonmusk) 30 de novembro de 2022

Tem sido amplamente divulgado que o Musk não está entusiasmado com o corte de longa data da Apple em relação às transações feitas por aplicativos da App Store, que fica em 30 por cento.

Se isso foi totalmente resolvido ou não, ainda é ambíguo, mas parece que agora há um pouco mais de diálogo entre os figurões no topo dessas grandes empresas.

Parte do ar de queixa geral do Musk no momento gira em torno da enchente de anunciantes que deixaram ou suspenderam seu uso do Twitter desde sua aquisição, após o retorno de personalidades controversas e extremas à plataforma.

Se esta reunião desempenhará algum papel para fazer avançar essa situação permanecerá para ser visto.

