O Twitter abandona suas regras de desinformação da COVID-19, o que vem a seguir?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter parou silenciosamente de aplicar sua própria política de desinformação COVID-19, abrindo potencialmente a porta para tweets nocivos sobre a pandemia.

O Twitter não anunciou oficialmente a mudança de postura, mas um documento de política atualizado em seu site confirmou que "a partir de 23 de novembro de 2022, o Twitter não está mais aplicando a política de informação enganosa da COVID-19".

Esse comentário aparece abaixo de outra linha de texto que sugere que o Twitter está ciente da natureza potencialmente destrutiva da desinformação. "Como a comunidade global enfrenta a pandemia da COVID-19 juntos, o Twitter está ajudando as pessoas a encontrar informações confiáveis, conectar-se com outros e seguir o que está acontecendo em tempo real", diz o teste.

O Twitter e as redes sociais como ele têm sido uma fonte de perigosa desinformação sobre a pandemia da COVID-19 desde seu início, no final de 2019. Variando entre as afirmações de como e onde a pandemia começou, através de sugestões de que as vacinas são perigosas e que os medicamentos para cavalos poderiam curar o vírus, as informações falsas eram abundantes. Políticas como a que o Twitter não está mais seguindo foram aplicadas por várias empresas na tentativa de assegurar que tais informações falsas não pudessem se espalhar tão facilmente.

A reversão da política de desinformação do Twitter ocorre quando a empresa continua a restabelecer contas proibidas a mando do proprietário/CEO Elon Musk e seus seguidores do Twitter. Sem indicação de quais contas foram repostas, nem por que foram banidas em primeiro lugar, é possível que a desinformação COVID-19 possa voltar através de uma rede social que ainda está em recuperação do falhado Twitter Blue do Musk e do lançamento de verificação paga.

Com o Twitter Blue pronto para ter outra tentativa de lançamento no futuro, o que vem a seguir para a rede social sitiada? A nova rixa do Musk com o Twitter poderia ver o aplicativo ser lançado na App Store, tudo enquanto ele afirma que as inscrições estão em alta.

Escrito por Oliver Haslam.