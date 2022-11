A Apple ameaçou chutar o Twitter de sua App Store, diz Elon Musk

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO e proprietário do Twitter Elon Musk diz que a Apple ameaçou expulsar o aplicativo da rede social da App Store, acrescentando que não vai dizer por quê.

A alegação de Musk veio como parte de um ataque mais amplo à Apple via tweet, com a primeira alegação de que a Apple "na maioria das vezes parou de anunciar no Twitter". Ele então sugeriu que a Apple odeia a liberdade de expressão, embora não esteja claro como ele fez a conexão entre os dois. A Apple não é a única empresa que retira anúncios do Twitter após a compra de US$ 44 bilhões da Musk, com muitos preocupados com os tipos de tweets com os quais suas marcas poderiam estar alinhadas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

A Apple deixou de anunciar no Twitter em sua maioria. Eles odeiam a liberdade de expressão na América? - Elon Musk (@elonmusk) 28 de novembro de 2022

Musk disse mais tarde, através de um meme em um tweet agora esgotado, que iria "entrar em guerra" com a Apple por causa de seu corte de 30% na receita da App Store - provavelmente em referência ao relançamento fracassado do Twitter Blue e ao dinheiro que a Apple tiraria de cada transação.

Ao dizer que a Apple ameaçou remover o Twitter da App Store, Musk alegou que a Apple não havia dito por quê. Entretanto, alguns relatos já apontavam preocupações sobre o conteúdo que aparece no Twitter após a compra do Musk, bem como suas decisões políticas em relação às contas proibidas.

A Apple também ameaçou reter o Twitter de sua App Store, mas não nos diz por que - Elon Musk (@elonmusk) 28 de novembro de 2022

Embora pareça improvável que o Twitter possa ser expulso da App Store, Musk faria bem em lembrar que uma vez pensamos isso sobre a Fortnite. O jogo está faltando na App Store há dois anos, após as tentativas da Epic de forçar a Apple a eliminar aquele corte de 30% na compra.

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 24 Dezembro 2020 Uma VPN pode ampliar seus horizontes digitais enormemente - aproveite esta oferta em uma das melhores do mercado.

Escrito por Oliver Haslam.