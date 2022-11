Elon Musk afirma que as assinaturas no Twitter estão em um recorde, apesar do caos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O proprietário e CEO do Twitter Elon Musk afirma que as inscrições para a rede social estão em alta, apesar da constante preocupação com seu futuro.

O primeiro ato do Musk como proprietário do Twitter foi despedir cerca da metade do pessoal da empresa. Essa ação agora deixou o Twitter tentando contratar, e é esse fato que dá início a um slide deck que Musk compartilhou com os funcionários recentemente. Posteriormente, ele também o compartilhou com todos nós, apontando para um gráfico que diz que "novos usuários se cadastram em um recorde histórico".

Esse slide continua dizendo que o Twitter está atualmente com uma média de mais de dois milhões de novos usuários por dia durante os últimos sete dias. Diz-se que esse número aumentou 66% em relação à mesma semana do ano passado.

O slide deck tem outros números notáveis a compartilhar, incluindo o fato de que o Twitter está agora com uma média de mais de oito bilhões de minutos ativos de usuários por dia - isso é 30% maior do que no ano anterior.

Slides da minha empresa Twitter talk pic.twitter.com/8LLXrwylta- Elon Musk (@elonmusk) 27 de novembro de 2022

Talvez a estatística mais interessante seja uma afirmação de que "as impressões do discurso do ódio são mais baixas" do que antes de Musk assumir o controle. A proliferação do discurso do ódio é algo que muitos estavam preocupados com a postura de "liberdade de expressão" de Musk e a disposição de permitir que infratores previamente banidos e de alto perfil voltassem ao Twitter.

Musk ao menos admite que errou com o lançamento das novas marcas de verificação verificadas do Twitter Blue. Um slide mostra que o número de pessoas e empresas que estão sendo imitadas aumentou após o relançamento do Twitter Blue, mas acrescenta que ele logo caiu. Provavelmente porque o recurso de assinatura foi cancelado enquanto se aguardava um repensar.

Escrito por Oliver Haslam.