Twitter dizimado à medida que centenas partem com interrupções previstas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO do Twitter, Elon Musk, fez um ultimato aos funcionários - ficar no duro, ou sair. Acontece que centenas tomaram a última opção com as quedas previstas no Twitter.

A notícia chegou quando o novo dono do Twitter, Elon Musk, disse aos funcionários que enviaram um e-mail a todos os funcionários e lhes disse que concordassem em ajudar a construir o Twitter 2.0 e assinassem por uma experiência "extremamente hardcore" ou partissem. Aqueles que quiserem ficar podem preencher um formulário do Google para dizer isso. Todos os outros estariam efetivamente entregando seu aviso.

Agora, os relatórios afirmam que centenas de funcionários do Twitter decidiram desistir em vez de se inscreverem em qualquer coisa que o Musk tenha em mente. Os canais internos do Twitter estavam cheios de pessoas dizendo que prefeririam sair do que trabalhar sob as condições descritas pelo Musk. Um acrescentou que "será extremamente difícil para o Twitter se recuperar daqui, não importa quão duras sejam as pessoas que continuam tentando ser", relata The Verge.

O mesmo relatório afirma que algumas equipes críticas estão agora completamente desprovidas de pessoal ou próximas a ele, com um funcionário dizendo que o Twitter não seria capaz de funcionar depois que uma equipe partisse. Outros disseram que a equipe do "Centro de Comando", cheia de engenheiros em chamadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, também é afetada. Dizem que não haverá ninguém por perto para lidar com as coisas quando elas se romperem.

Talvez também seja notável o fato de que o projeto Musk's Twitter Blue também seja afetado, com os projetistas que lideram o projeto dizendo que deixaram a empresa.

NOVO: Os designers que lideram o projeto Elon Musk's Blue verificado estão fora, juntamente com o engenheiro líder da web. Muitos funcionários do Twitter que mantiveram a infra-estrutura crítica se demitiram. Esta vai parecer uma empresa muito diferente amanhã - Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) 18 de novembro de 2022

Até agora, os únicos comentários públicos de Musk o incluíram dizendo que ele não está preocupado porque "as melhores pessoas estão ficando" e que o Twitter atingiu recentemente um recorde histórico de utilização.

Com o Twitter agora parecendo extremamente carente de membros importantes da equipe - e equipes inteiras - resta saber para onde vão as coisas a partir daqui. Muitos já estão baixando seus dados do Twitter só por precaução, enquanto outros estão procurando maneiras de permanecer em contato com sua comunidade online, caso o pior aconteça.

Escrito por Oliver Haslam.