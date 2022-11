Elon Musk está consertando aqueles fios do Twitter insanavelmente longos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO e proprietário do Twitter Elon Musk diz que está trabalhando em uma forma de facilitar a escrita e a leitura de conteúdo de longa duração na rede social.

Espera-se que a mudança ponha um fim às tempestades de tweet cada vez mais longas enquanto as pessoas tentam encontrar maneiras de postar conteúdo mais longo no Twitter, apesar do limite de 280 caracteres. Embora uma enorme melhoria em relação ao limite original de 140 caracteres, os tweets ainda são por vezes muito restritivos e as pessoas frequentemente recorrem à postagem de um tweet após o outro, criando grandes tópicos.

Seguindo um tweet de 82 caracteres, Musk foi questionado se ele poderia corrigir a maneira como a leitura e a escrita de conteúdo de forma longa no Twitter funcionava. Musk confirmou que ele estava "trabalhando nisso hoje à noite", embora não esteja claro o que ele pretende oferecer como solução. Ele tweeted separadamente que a "capacidade de fazer tweets longos [está] chegando em breve".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Twitter está trabalhando para que o Tweet composer se expanda automaticamente em um fio quando a contagem de caracteres se aproxima do limite de 280 caracteres https://t.co/nigChFZ2Yn-- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 17 de novembro de 2022

Melhores aplicativos Android 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 1 Maio 2022 Colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo, para ajudá-lo a encontrar o melhor do que a Play Store tem a oferecer.

A engenheira e observadora do Twitter Jane Manchun Wong acredita que o Musk e o Twitter estão trabalhando em um novo compositor de Tweet que "se expandirá automaticamente em um fio" quando necessário, embora também não seja imediatamente óbvio como isso resolve o problema de fios enormes.

Se o Twitter fizer mudanças no conteúdo de forma longa, é possível que isso signifique outra característica sentada atrás de seu paywall Twitter Blue. Também parece improvável que aplicativos de terceiros lidem com a mudança graciosamente, especialmente se as equipes API do Twitter fossem afetadas pelas recentes demissões.

Escrito por Oliver Haslam.