O Twitter pode criptografar suas mensagens diretas de ponta a ponta no futuro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter está alegadamente trabalhando para levar a criptografia de ponta a ponta às mensagens diretas da rede social, com o CEO Elon Musk aparecendo para confirmá-la.

O Twitter já havia trabalhado anteriormente no que chamou de conversas secretas, mas abandonou o desenvolvimento antes que o recurso visse a luz do dia. Agora, a pesquisadora Jane Manchun Wong diz que o código no Twitter para o Android parece sugerir que o trabalho está de volta e que as mensagens diretas criptografadas estão sendo testadas.

Após o tweet, Musk respondeu com um emoji piscante que parece sugerir que o Twitter está realmente trabalhando em um recurso que o tornaria uma opção viável para as pessoas que querem enviar e receber mensagens de forma segura. Apps como o WhatsApp e o Signal já oferecem criptografia de ponta a ponta, enquanto o iMessage da Apple tem um histórico complicado a esse respeito.

- Elon Musk (@elonmusk) 16 de novembro de 2022

A Apple diz que as iMessages não são criptografadas quando os backups do iCloud são habilitados, o que significa que o Twitter logo poderá ser um método de comunicação mais seguro do que o recurso embutido em cada iPhone do planeta.

Não há uma linha do tempo para quando mensagens diretas do Twitter criptografadas poderiam ser lançadas, mas Musk já sugeriu que ele requer o Twitter para iterar rapidamente. É possível que Musk também possa colocar mensagens seguras por trás do paywall Twitter Blue, enquanto o suporte em aplicativos de terceiros também poderia ser limitado para pressionar as pessoas a usar os aplicativos e o site oficial do Twitter.

Musk confirmou recentemente que o Twitter Blue será relançado em 29 de novembro, após um lançamento desastroso no início deste mês que viu empresas e órgãos oficiais sendo imitados por pessoas que pagaram por uma marca de verificação azul.

Escrito por Oliver Haslam.