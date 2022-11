O próximo relançamento do Elon Musk no Twitter Blue chega no dia 29 de novembro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk anunciou que o Twitter irá relançar seu serviço de assinatura fracassado Twitter Blue em 29 de novembro com uma nova regra de nomenclatura.

Musk diz que o Twitter Blue será relançado em pouco menos de duas semanas, numa tentativa de "garantir que seja sólido como rocha". A tentativa anterior do Musk de lançar seu renovado Twitter Blue caiu em farsa, com as contas imitando marcas e causando o caos como resultado. Novas contas com checkmarks verificados conseguiram fazer as pessoas acreditarem que eram o verdadeiro negócio, algo que continua a dar pausa aos anunciantes da plataforma.

Embora Musk não tenha dito que mudanças específicas ele e o Twitter farão no Twitter Blue, ele deu uma dica de que a empresa está interessada em garantir que não haja uma repetição de desempenho. Musk diz que "mudar seu nome verificado causará [uma] perda da marca de verificação até que [o] nome seja confirmado pelo Twitter".

Essa frase é notável porque faz parecer que o Twitter procurará confirmar que as pessoas verificadas são quem dizem ser - fazendo parecer semelhante ao sistema anterior que significava que as contas verificadas eram quem diziam ser. O relançamento fracassado significou que qualquer um poderia pagar pelo Twitter Blue e obter essa marca de verificação, verificada ou não.

Com o novo lançamento, mudar seu nome verificado causará a perda da marca de verificação até que o nome seja confirmado pelo Twitter para atender aos Termos de Serviço - Elon Musk (@elonmusk) 15 de novembro de 2022

Se estivermos lendo isso errado e não houver nenhuma verificação de nomes de usuários durante a inscrição no Twitter Blue, nada está realmente mudando aqui. As pessoas poderiam simplesmente mudar seus nomes antes de se inscreverem no Twitter Blue, dando-lhes a marca de verificação e o nome falso de que precisam para causar estragos.

