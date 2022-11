Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As marcas Android tweetando sobre seus produtos enquanto usam iPhones tem sido uma fonte de diversão há muito tempo, mas isso está indo embora e agora estamos tristes.

É uma história (quase) tão antiga quanto o tempo. Uma marca Android ou um de seus "embaixadores da marca" twitta algo sobre um novo telefone apenas para que todos percebam que ele foi enviado usando a concorrência - um iPhone. Celebridades como Gal Gadot caíram no Twitter mostrando de que aparelho um tweet foi enviado, e até mesmo o Google e a Samsung são conhecidos por tweetar de um iPhone aqui e ali. Mas, como tanto no Twitter desde que Elon Musk assumiu o controle, a diversão está chegando ao fim.

Musk anunciou na segunda-feira que a fonte de um tweet logo vai desaparecer para sempre, deixando as pessoas sem nenhuma maneira de saber se as pessoas usaram um iPhone, telefone Android, a web ou um aplicativo de terceiros para enviar seus tweets. O Twitter disse anteriormente que as etiquetas da fonte eram para "ajudá-lo a entender melhor como um Tweet foi postado". Mas Musk diz que é um "desperdício de espaço de tela e computação", então está indo para o monte de sucata.

Celebridades em toda parte, regozijem-se.

Gal Gadot com o anúncio Huawei... tweetado a partir de um iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL- Marques Brownlee (@MKBHD) 24 de abril de 2018

Ainda não sabemos quando Musk fará as etiquetas desaparecerem - elas ainda estavam lá na época em que foram escritas - mas será o fim de uma era em que elas desaparecerão. Ainda assim, não imaginamos que muitas agências de publicidade estarão derramando muitas lágrimas quando isso acontecer.

Escrito por Oliver Haslam.