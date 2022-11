Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há muita coisa acontecendo com o Twitter neste momento. Elon Musk assumiu o controle, demitiu milhares de funcionários, e está se mudando (e recuando) quase que diariamente neste momento. É um puro caos, honestamente. Se você se sentir desconfortável com o que está acontecendo no Twitter por qualquer razão, você pode simplesmente optar por usar outra plataforma em vez disso.

Melhores alternativas ao Twitter

Aqui estão três alternativas únicas ao Twitter. Não estamos aqui apenas listando as redes sociais mais populares. Na verdade, estamos encontrando diferentes sites que têm uma experiência ou vibração muito parecida com o Twitter.

Mastodonte

Mastodon é um site de mídia social gratuito que funciona muito parecido com o Twitter. Você pode postar "toots" (em vez de tweets), seguir outros usuários e marcas, e favoritos (como) e impulsionar (retweet) posts. É uma plataforma descentralizada de redes sociais open-source. Foi criada por Eugen Rochko, o CEO e funcionário solitário da organização sem fins lucrativos Mastodon gGmbH.

Ao ser descentralizada, ela permite aos usuários criar, hospedar e moderar suas próprias comunidades, ou "instâncias", que podem se comunicar uns com os outros através de um sistema chamado Fediverse.

Algumas instâncias populares incluem PeerTube para vídeos, Funkwhale para música, PixelFed para fotos, e NextCloud para arquivos. Talvez a instância Mastodon mais famosa seja a Truth Social, também conhecida como "a rede social" do ex-presidente americano Donald Trump. Ele começou o Truth Social logo depois que o Twitter o baniu. Não há uma área comum de Mastodon para todos - como no Twitter - então você precisará se registrar em uma instância específica de Mastodon, que pode ser baseada em uma localização geográfica, assunto, ou qualquer coisa. Você pode se juntar a quantos quiser e sair ou trocar de instância a qualquer momento.

E você pode acompanhar as pessoas através das instâncias, assim, escolher uma não impede que você se comunique com aquelas em outras instâncias.

ContraSocial

CounterSocial lançado em novembro de 2017, com sua infra-estrutura baseada no código de código aberto do Mastodon (outra plataforma recomendada por nós). O CounterSocial é único porque tem uma política de tolerância zero contra trolls, bots de spam, campanhas de desinformação, assédio e influência política estrangeira. O pseudônimo hacktivista conhecido como "The Jester" criou o CounterSocial porque alegou estar farto de desinformação - então eles foram adiante e desenvolveram uma rede social controlada ou murada onde tudo isso podia ser moderado.

A partir de agosto de 2022, o site tem aproximadamente 100.000 usuários e, de acordo com seu fundador, continua a ver um crescimento constante.

Então, o que o torna parecido com o Twitter? Se você já usou o Tweetdeck, a interface baseada em colunas do CounterSocial será imediatamente reconhecível. Você pode excluir, reorganizar ou criar colunas, e as colunas podem ser baseadas em hashtags, listas de usuários e tópicos. Se você é um usuário livre, você pode seguir, por exemplo, redistribuir, e comentar sobre postagens e respostas. Você precisará pagar por uma conta profissional ($5 por mês) para acessar mais recursos premium, como alterar seu status e definir posts para "explodir".

Cohost

A Cohost está atualmente em fase beta. É uma plataforma de mídia social sem anúncios, co-fundada por Colin Bayer e Jae Kaplan. Ela foi lançada para selecionar usuários pela primeira vez em fevereiro de 2022.

Na Cohosts, os posts caem em uma linha do tempo que vai verticalmente, assim como no Twitter. Em vez de a linha do tempo ser alimentada por algoritmos, os posts são sempre listados na ordem em que foram postados. Parece um site clássico de blogs. Os posts não têm limite de caracteres, e há a opção de fazer múltiplas páginas para diferentes temas ou projetos. Você pode fazer uma página de co-propriedade colaborativa que várias pessoas podem usar, como para podcasts. Co-host oferece uma assinatura para desbloquear recursos premium - como uploads maiores - e promete "nunca vender seus dados".

Você não precisa de um convite para se juntar ao Cohost. Mas se você não tiver um convite, você só pode dar uma olhada e pode precisar esperar até "um ou dois dias" antes de postar.

Deseja mais alternativas no Twitter?

Aqui estão algumas outras opções - mas estas são mais populares, e as chances são maiores, você já as experimentou:

Tumblr: Mais sobre o conteúdo em forma de blog de longa duração, com a capacidade de compartilhar elementos de mídia, como fotos, vídeos e GIFs.

LinkedIn: Mais para profissionais de negócios que querem trabalhar em rede, mas tem um feed de notícias e a capacidade de os usuários se seguirem e compartilharem posts, fotos, vídeos, enquetes, etc.

Discordar: Site de mídia social proeminente com mais de 150 milhões de usuários ativos mensalmente. Mas não há feed. Há salas de bate-papo onde você pode se comunicar por meio de chamadas de voz ou vídeo.

Clubhouse: Mais para pessoas que gostam de espaços no Twitter. Ele permite que você hospede salas de bate-papo ao vivo. O Clubhouse ganhou popularidade no auge da pandemia.

