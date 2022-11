Marcas de verificação verificadas no Twitter para todos - exceto usuários Android

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter reformulou o modo de verificação e qualquer pessoa pode obter uma marca de verificação azul agora mesmo - desde que não esteja usando um telefone Android.

Tem havido tantas notícias do Twitter ultimamente que é muito fácil ter perdido pedaços e peças. Tudo o que você precisa saber para ler isto é que agora você pode obter uma marca de verificação azul pagando pelo Twitter Blue. Isso é tudo o que é necessário, e você pode comprar o Twitter Blue através de uma compra no Twitter usando o aplicativo do Twitter em seu iPhone muito bem. Mas é isso aí. Essa é a única opção disponível.

Você leu isso direito. Atualmente não há como pegar uma marca azul para sua conta Elon Musk (paródia) no Twitter, a menos que você tenha um iPhone ou iPad para fazer isso. O Twitter diz que está planejando trazer suporte para o novo fluxo de trabalho de inscrição no Twitter Blue para a web e, gasp, Android em breve. Mas "por enquanto" é um caso somente de iOS.

"Nenhuma nova assinatura no Android ou na web será possível a partir de 9 de novembro de 2022, até que os novos $7,99/mês do Twitter Blue estejam disponíveis nessas plataformas", confirma Twitter. Quando isso acontecer, ninguém parece saber. Você pode ler tudo sobre isso em um novo documento do Centro de Ajuda do Twitter, se realmente precisar, mas é apenas deprimente.

A menos que você esteja usando um iPhone ou iPad que seja. Nesse caso, o Twitter é apenas deprimente por uma série de outras razões.

