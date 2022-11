O Twitter do Elon Musk poderia ser pago para todos, eventualmente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk, dono do Twitter, disse que colocou a rede social atrás de um paywall e que isso ainda pode acontecer no futuro.

Desde que Musk comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, a empresa jogou várias idéias para ganhar dinheiro no muro. A mais recente é um Twitter Blue renovado que inclui verificação, menos anúncios e mais - embora agora tenha sido adiado para depois das eleições americanas de meio de mandato. Mas essa não é a única idéia de Musk de como ganhar dinheiro com os usuários do Twitter.

De acordo com um novo relatório, Musk e o conselheiro David Sacks já têm discutido o que poderia vir em seguida, com a colocação de toda a rede social atrás de um paywall não além dos limites da possibilidade. O plano prevê que todos tenham acesso gratuito ao Twitter por um período limitado de tempo a cada mês, com todos que queiram ir além disso pagando uma taxa para o acesso contínuo.

Não está claro quanto o Twitter cobraria das pessoas para ficar por trás do paywall ou se ele simplesmente redirecionaria o Twitter Blue, mas não parece que a mudança acontecerá iminentemente. Como The Verge observa, o que resta da equipe do Twitter - cerca de 3.700 pessoas foram demitidas na semana passada - já está trabalhando arduamente para que os projetos de animais de estimação do Musk saiam do ar.

Isso não significa que Musk e Sacks não irão revisitar a idéia de cobrar pelo Twitter no futuro, no entanto. Algumas pessoas já estão começando a apagar suas contas no Twitter devido à chegada do Musk, mas o potencial paywall pode ajudar a acelerar esse processo.

Escrito por Oliver Haslam.