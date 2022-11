O Twitter Blue acabou de ficar bom, mas você vai pagar mais por ele

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O dono e CEO do Twitter Elon Musk confirmou que o Twitter Blue está mudando - ele está ficando mais caro, mas também está adquirindo algumas características adequadas.

Em uma série de posts no Twitter, Musk diz que a controversa assinatura do Twitter Blue vai aumentar de US$ 4,99 por mês para US$ 8 por mês. Mas por esse dinheiro extra, ele diz que haverá uma série de novos recursos adicionados à assinatura, alguns dos quais são realmente bastante interessantes.

Musk diz que as pessoas que assinarem o Twitter Blue receberão:

Uma marca de verificação azul para mostrar que você está verificado no Twitter.

Prioridade nas respostas, menções e buscas que Musk diz ser "essencial para derrotar spam/scams".

A capacidade de postar vídeos e clipes de áudio mais longos do que aqueles que não têm o Twitter Blue.

Metade dos anúncios que todos os outros vêem na plataforma.

Um bypass de paywall para editores que irão trabalhar com o Twitter, embora pareça que Musk não teve nenhum cadastro até agora.

Musk não está dizendo quando tudo isso entrará em vigor, mas ele confirmou que o preço será ajustado "por país proporcionalmente à paridade do poder de compra", o que sugeriria que uma conversão direta em dólares é improvável.

O Twitter tem estado em um estado de fluxo desde que Musk o pegou por 44 bilhões de dólares na semana passada. Ele já enviou engenheiros para tentar reviver o serviço de vídeo de looping Vine, e ele havia planejado cobrar até US$ 20 por mês para ser verificado no Twitter. Esta última série de tweets mostra que ou isso estava errado, ou o dono do Twitter mudou de idéia.

Escrito por Oliver Haslam.