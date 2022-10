Elon Musk encontrou Vine quando mergulhou no lixo e quer reanimá-lo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk continua seu abalo no Twitter, desta vez instruindo os engenheiros a procurarem trazer Vine de volta dos mortos antes do final do ano.

Vine foi um dos serviços originais de vídeo looping, mas o Twitter o matou em 2016. Agora, o novo dono do Twitter, Elon Musk, pediu aos engenheiros para ver o código antigo do Vine e descobrir o que seria necessário para que ele voltasse a funcionar.

Axios cita várias fontes ao dizer que o Vine poderia estar pronto no final do ano, mas uma fonte observou que o aplicativo "precisa de muito trabalho" antes que estivesse pronto para as pessoas o utilizarem. O mesmo relatório observa que Musk já estava discutindo o Vine antes que a aquisição do Twitter fosse concluída, sugerindo que isto poderia ser mais do que uma reação de joelhos ao ser lembrado de que o serviço de vídeo já existia.

Mas não importa o quanto os fãs do Musk e do Vine original gostariam que ele voltasse, o cenário do vídeo em forma curta é muito diferente agora do que era em 2016. A TikTok governa o poleiro, enquanto o YouTube Shorts e Snapchat também estariam na lista dos principais concorrentes da Vine.

O Musk parece estar pronto para a batalha, no entanto. Quando o criador do YouTube, MrBeast, discutiu o retorno de Vine no Twitter, Musk respondeu perguntando o que seria necessário para que o serviço fosse "melhor do que TikTok".

Esta não é a única mudança que Musk está fazendo no Twitter, assumindo que Vine retorne. Outro relatório tem Musk querendo cobrar dos usuários verificados cerca de US$ 20 por mês pelo privilégio.

Escrito por Oliver Haslam.