(Pocket-lint) - O empresário bilionário Elon Musk, proprietário da Tesla, SpaceX e agora Twitter, disse aos funcionários do Twitter que eles devem trancar os crachás verificados atrás de um paywall dentro de uma semana.

De acordo com The Verge and Platformer, Musk quer que os usuários do Twitter assinem o Twitter Blue para manter suas marcas de verificação azuis. Atualmente, o serviço de $4,99 por mês fornece aos usuários do Twitter recursos adicionais. Em breve, custará $19,99 por mês e verificará os usuários. Os usuários verificados existentes terão 90 dias para se inscreverem ou perderão sua verificação.

O Musk informou aos funcionários no domingo que eles tinham até 7 de novembro para lançar o recurso. Caso contrário, eles serão demitidos. O Musk não confirmou publicamente esta ordem. Mas, no domingo, ele tweeted: "Todo o processo de verificação está sendo reformulado agora mesmo". Isso sugere que os últimos relatórios são verdadeiros, e os usuários verificados em breve precisarão pagar.

Todo o processo de verificação está sendo reformulado agora mesmo - Elon Musk (@elonmusk) 30 de outubro de 2022

Três dias depois de ser "Chefe Twit", Musk demitiu o CEO do Twitter e está decidido a reverter as proibições de vida e pode demitir 75% do pessoal. Todos os dias há uma nova reportagem sobre o que o dono do Twitter tem planejado para o site de mídia social. E o próprio Musk tem se mantido nas manchetes, com acrobacias como carregar uma pia na sede do Twitter para deixar a venda "afundar" para todos.

Pocket-lint trará a você os destaques da saga - especificamente as notícias que mais podem impactar você. Neste caso, pagar por uma marca de verificação é uma grande mudança.

