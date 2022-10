Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Espera-se que Elon Musk complete sua aquisição do Twitter no valor de US$ 44 bilhões em 28 de outubro, colocando-o à frente de uma das redes sociais mais populares do mundo. Ele mudou sua biografia do Twitter para"Chefe Twit" e está começando a assumir oficialmente a empresa - e até levou uma pia para dentro da sede para deixar aquele "afundar" para todos.

Entrando na sede do Twitter - deixe aquele "afundar"! pic.twitter.com/D68z4K2wq7- Elon Musk (@elonmusk) 26 de outubro de 2022

Segundo o The Wall Street Journal e o The Washington Post, ao assumir as rédeas, ele demitiu o CEO Parag Agrawal, o Diretor Financeiro Ned Segal, e outros altos executivos como o funcionário da política da empresa, Vijaya Gadde, e seu conselheiro geral, Sean Edgett. O New York Times informou que "pelo menos um" executivo foi escoltado do escritório do Twitter no dia 27 de outubro. Musk tinha sido publicamente crítico da liderança do Twitter, bem como da Agrawal.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O empresário bilionário ofereceu-se pela primeira vez para comprar o Twitter em abril, antes de colocar a aquisição "em espera" semanas depois. Musk se recusou a fazer a devida diligência antes de sua oferta e estava preocupado com o número de bots e contas falsas na rede social. O Twitter sugeriu que Musk estava tentando sair do negócio.

Musk foi à sede do Twitter para se reunir com os funcionários e, segundo informações, trouxe engenheiros da Tesla para "avaliar" o código do Twitter, de acordo com a Bloomberg.

Musk quer descascar as regras de moderação do Twitter e disse que não é a favor de proibições permanentes. Ele também quer o algoritmo"open source" do Twitter, para que os usuários possam entender melhor o site. Mas ele também tranquilizou os anunciantes que não quer que a rede social seja uma "paisagem infernal livre para todos, onde tudo pode ser dito sem nenhuma conseqüência". Ele também disse que o Twitter deveria ser "a plataforma de publicidade mais respeitada do mundo" e discutiu a sua transformação em um aplicativo do tipo WeChat ou "tudo".

O Musk provavelmente demitirá muitos funcionários - até 75% - já que ele executa estas mudanças drásticas em toda a empresa e plataforma.

Atualização: Bloomberg informou no início da manhã de 28 de outubro que Musk planeja tornar-se diretor executivo no Twitter, substituindo a Agrawal. Ele pode eventualmente desistir do papel a longo prazo. O relatório também disse que Musk planeja "reverter as proibições de vida", o que significa que Donald J Trump poderá voltar ao local antes das eleições presidenciais de 2024 nos EUA.

Escrito por Maggie Tillman.