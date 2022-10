Elon Musk quer despedir 75 por cento da força de trabalho do Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk planeja demitir 75% dos 7.500 funcionários do Twitter se sua proposta de aquisição de US$ 44 bilhões for concluída - e alguns poderão ir mesmo que não seja.

A compra do Twitter pela Elon Musk está de volta e embora isso possa ser uma boa notícia para os acionistas, não parece provável que seja música para os ouvidos das pessoas que realmente trabalham na empresa. Isso porque um novo relatório do The Washington Post diz ao Musk que ele pretende cortar quase 75% da força de trabalho da empresa.

Se a compra for concluída e Musk acompanhar sua ameaça, o Twitter verá seus números serem reduzidos de cerca de 7.500 para apenas 2.000.

Mas embora os funcionários possam se consolar com o fato de que a compra está longe de estar completa - e Musk é mais do que capaz de colocá-la novamente em tumulto - o relatório sugere que são esperados cortes mesmo que ele não seja o que está por trás do volante.

O Washington Post informa que a atual equipe gerencial do Twitter já planejava cortar a folha de pagamento existente da empresa em cerca de US$ 800 milhões até o final de 2023, o que significa que cerca de 25% da força de trabalho atual ficaria à procura de novo trabalho.

Embora não haja informações sobre quais equipes seriam mais afetadas, espera-se que um número tão elevado de pessoas deixando a empresa tenha um impacto sobre os usuários. Edwin Chen, um ex-funcionário do Twitter responsável pelo spam e métricas de saúde da empresa, disse ao The Washington Post que tais perdas enormes poderiam fazer com que a empresa sofresse interrupções no sistema. Eles acreditam que aqueles que ainda estão com a empresa podem então não ter o conhecimento necessário para consertar as coisas.

Um advogado para o Twitter informou ter enviado uma nota aos funcionários em 20 de outubro para dizer que não havia conhecimento dos planos do Musk caso a compra ocorresse.

