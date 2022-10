O Twitter pode estar prestes a arruinar o melhor dos hashtags

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter está trabalhando em um novo tipo de hashtag que não é clicável, mudando pela primeira vez a forma como o recurso funciona.

As hashtags há muito tempo fazem parte da forma como o Twitter funciona, permitindo que as pessoas cliquem ou toquem nelas e depois vejam todos os tweets que incluem essa mesma tag. Mas isso poderia estar prestes a mudar, com a pesquisadora Jane Manchun Wong tendo descoberto que o Twitter está "trabalhando em uma experiência" que faria com que esses hashtags se comportassem como qualquer outro texto - tornando-os in clicáveis no processo.

O Twitter está trabalhando em um experimento onde os #hashtags não são mais clicáveis



(a menos que o Tweet contenha Hashtags de marca como #OneTeam e #Periscope que as marcas pagam para adicionar um ícone ao lado de hashtags por um tempo para promover as coisas)



Não tenho certeza do que isso é para... pic.twitter.com/DdcYyDVaNM- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 10 de outubro de 2022

As razões pelas quais o Twitter poderia estar trabalhando nesta mudança não são claras, mas pode haver uma pista em uma nova descoberta feita pelo mesmo pesquisador. De acordo com eles, os tweets que incluem hashtags de marca permaneceriam clicáveis, possivelmente abrindo a porta para o Twitter para monetizá-los de uma forma que não está atualmente em vigor.

Infelizmente, isso poderia mudar a maneira como muitas pessoas usam o Twitter para encontrar discussões em torno de um determinado assunto ou evento. Isso certamente é algo que o Twitter está ponderando enquanto conduz esta chamada experiência. Com a venda pendente ao CEO da Tesla, Elon Musk, é possível que o Twitter procure ganhar dinheiro sempre que possível no futuro.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.