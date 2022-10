O botão de edição do Twitter começa finalmente a ser lançado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Possivelmente, a característica mais solicitada de todos os tempos está finalmente chegando. Bem, se você é um assinante do Twitter Blue no Canadá, Austrália ou Nova Zelândia, pelo menos.

Não tenha medo, porém, de que o recurso avidamente esperado chegue aos EUA e a outros mercados num futuro próximo.

O Twitter anunciou que estava trabalhando no recurso em abril deste ano, e então, no início de setembro, vimos a plataforma testando o recurso publicamente.

Se você vir um Tweet editado é porque estamos testando o botão de edição



isto está acontecendo e você estará bem - Twitter (@Twitter) 1 de setembro de 2022

Os assinantes do Twitter Blue nas regiões suportadas são capazes de editar tweets dentro dos primeiros 30 minutos de postagem e podem fazer alterações até cinco vezes nesta janela.

Para transparência, é mostrado um carimbo de tempo que diz "último editado" e clicando nele mostrará aos usuários o histórico completo de edição do tweet.

Muitos usuários do Twitter expressaram preocupação sobre o poder de um botão de edição, temendo que ele mude a maneira como o Twitter funciona como plataforma. O carimbo da hora e a breve janela de edição são passos tomados para mitigar seu uso indevido.

Há mais limitações, também. Atualmente, você não será capaz de editar threads, respostas, retweets, tweets Super Follow, tweets com pinos ou aqueles criados usando aplicativos de terceiros.

O recurso ainda está em teste e é acessado através da seção Labs do Twitter Blue. É lógico que, se os testes forem considerados bem-sucedidos, poderemos ver o recurso ser lançado para todos os usuários do Twitter no futuro.

