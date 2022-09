O que são os Círculos do Twitter e como utilizá-los?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - No início de 2022, o Twitter anunciou um teste limitado para um novo recurso chamado Twitter Circle. Agora, esse recurso está ao vivo para todos. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele.

Com o Twitter Circle, você pode adicionar até 150 pessoas a um "Círculo" - incluindo seguidores e não seguidores. Então, quando você quiser twitar sem compartilhá-lo com todos, você pode mergulhar no menu Choose Audience e escolher o Twitter Circle ao invés de Everyone enquanto escreve seu tweet. A capacidade de limitar quem vê suas mensagens há muito tempo está disponível em outras redes sociais, incluindo o Facebook. Na verdade, é um recurso de privacidade. Uma que permite aos membros do seu Círculo ver os tweets que você publica, mas também limita aqueles em seu Círculo de twittar novamente seus tweets.

As pessoas em seu Círculo ainda podem filmar seus tweets, é claro, e compartilhá-los em outros lugares. Portanto, tenha isso em mente se você quiser experimentar o Twitter Circle.

Quando você tiver um Tweet grande, destinado a uma multidão menor, envie-o para seu Twitter Circle -- agora disponível para todos.



Selecione até 150 pessoas que possam ver e interagir com os Tweets que você envia em seu Círculo. Comece no menu Tweet compositor ou barra lateral. pic.twitter.com/c4YJTJpOGQ- Suporte Twitter (@TwitterSupport) 30 de agosto de 2022

Os Círculos do Twitter estão em desenvolvimento desde pelo menos o ano passado, mas na época, eram chamados de "Amigos de Confiança" ou "Flock" e outras marcas. Agora, chama-se Twitter Circle, e no momento, você só pode criar um único Círculo, e só a pessoa que o cria pode ver quem está no Círculo. Se você estiver em um Círculo, você não pode se remover, mas ainda pode silenciar um tweet e um thread, se quiser.

Você verá a opção de compartilhar para um Círculo do Twitter quando abrir o compositor do tweet. A partir do menu suspenso no topo do compositor, selecione Circle. Você pode então escolher quem você quer em seu Círculo, pressionando o botão Editar. Aqueles incluídos em seu Círculo verão um crachá que lê: "Somente as pessoas no @[nome de usuário] do Twitter Circle podem ver este tweet" abaixo do post.

Twitter disse que o Twitter Circles pode ser usado através do iOS, Android, e da web. Eles estão disponíveis globalmente para todos os usuários a partir de 31 de agosto de 2022.

O Twitter Circle é muito parecido com o recurso "amigos íntimos" da Instagram que permite que você compartilhe seus posts com um grupo limitado de pessoas. No Twitter, você pode adicionar até 150 pessoas ao seu Círculo, mesmo que elas não o sigam. Quando você quiser enviar um tweet que você não quer que o mundo inteiro veja, você pode optar por compartilhá-lo com o seu Círculo.

Para saber mais sobre como o Twitter Circle funciona, consulte o centro de suporte do Twitter.

Escrito por Maggie Tillman.