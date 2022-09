Botão de edição no Twitter: Aqui está tudo o que você precisa saber

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - É provavelmente o recurso mais solicitado em toda a tecnologia, mas parece que o botão de edição pode finalmente estar chegando ao Twitter.

Mas segure seus cavalos, porque isso ainda não está acontecendo e você terá que esperar um pouco mais. Aqui está tudo o que você precisa saber.

O Twitter surpreendeu os usuários ao compartilhar um tweet em 1º de setembro de 2022, alertando as pessoas para o fato de que elas poderiam ver um tweet editado.

Se você vir um tweet editado é porque estamos testando o botão editar



isto está acontecendo e você ficará bem - Twitter (@Twitter) 1 de setembro de 2022

O tweet conclui com uma mensagem de "isto está acontecendo e você vai ficar bem", referindo-se ao fato de que o poder de editar tweets tem sido debatido calorosamente, com alguns dizendo que altera a natureza do que é o Twitter, ou dá às pessoas um método pelo qual elas podem mudar as coisas que disseram e que mais tarde recebem atenção indesejada.

O botão Edit Tweet - neste momento - permitirá que os usuários façam mudanças em um tweet dentro de 30 minutos de sua publicação original. A idéia é permitir que você mude coisas como erros de digitação ou erros - não foi projetado para permitir que você reescreva o histórico.

Na verdade, haverá um carimbo de data e um registro das versões anteriores do tweet, para que aqueles que quiserem dizer algo horrível e depois mudar a redação, descubram que a versão original horrível ainda está lá. Isso proporcionará clareza, de modo que o sistema não possa ser abusado.

O Twitter diz que você será capaz de fazer várias mudanças dentro daquela janela de 30 minutos. Isso é compreensível, porque às vezes você simplesmente continua cometendo erros.

O Twitter confirmou em um post de blog que está testando a edição de tweets internamente. É por isso que você pode ver alguns tweets que trazem mensagens "editadas pela última vez".

O Twitter foi adiante para confirmar que vai ser lançado para os usuários do Twitter Blue nas "próximas semanas". Isso deve estar disponível para os usuários do Twitter Blue durante o mês de setembro de 2022.

Atualmente os testes estão acontecendo com a equipe do Twitter, mas depois se expandirá para um único país, com o Twitter monitorando de perto o impacto que a Edit Tweet tem na conversa e como o serviço é utilizado.

Não há nenhuma palavra em disponibilidade geral - pode ser que continue sendo um recurso pago.

Twitter Blue é um serviço de assinatura que desbloqueia recursos adicionais do Twitter, muito voltado para usuários poderosos - incluindo a capacidade de "desfazer" um tweet dentro de 30 segundos após a sua publicação.

O serviço está disponível nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Ele custa US$ 2,99 por mês - mas com a promessa da capacidade de editar tweets, ele pode estar prestes a se tornar muito mais popular.

Escrito por Chris Hall.