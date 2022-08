Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter está se tornando um aplicativo de podcast. Como parte de um novo teste com o Twitter Spaces, o aplicativo móvel Twitter permitirá que você ouça podcasts completos através de listas de reprodução curadas que são baseadas em seus interesses. Aqui está tudo que você precisa saber sobre este novo recurso no aplicativo - inclusive como encontrar e ouvir podcasts no Twitter.

Em agosto de 2022, o Twitter anunciou que seu aplicativo móvel está lançando uma nova versão da aba Espaços do Twitter (localizada no centro da barra de navegação na parte inferior) que inclui podcasts completos.

Abra o aplicativo móvel Twitter.

Ir para a guia Espaços do Twitter na barra de navegação (ícone do microfone).

Procure seus hubs personalizados de conteúdo de áudio, incluindo podcasts

Primeiro, vamos falar sobre os Espaços do Twitter: É uma característica e uma área dentro do aplicativo Twitter que lhe permite realizar conversas de áudio ao vivo (também chamado de Espaços). Os Espaços são públicos, e você pode se juntar a um deles juntando um link a partir de um tweet ou de uma mensagem direta ou do topo de sua linha do tempo. (Espaços ao vivo com um alto-falante ou anfitrião que você segue aparecerá destacado em roxo no topo de sua linha de tempo). Você também pode ir para a guia Espaços para procurar por Espaços específicos para ouvir ou aderir. A aba Espaços do Twitter está localizada diretamente no centro da barra de navegação, na parte inferior do aplicativo. Ela tem um ícone de microfone. Toque nele para abrir os Espaços do Twitter.

Então, por que os Espaços do Twitter são importantes? Em agosto de 2022, o Twitter redesenhou Spaces para abrir com hubs personalizados (também chamados de Spaces hubs). Estes hubs são baseados em seu interesse e conteúdo de áudio de grupo em diferentes tópicos (notícias, esportes, etc.), incluindo podcasts populares de todo o mundo. Se você vir um podcast de seu agrado, dê uma olhada para cima ou para baixo para que o Twitter saiba se você gosta dele. Quanto mais você fizer, mais personalizados se tornarão seus hubs.

Os espaços ao vivo e os próximos espaços ainda estão na aba Espaço, um pouco mais abaixo.

Os podcasts "mais populares e envolventes" de todo o mundo.

Os podcasts Vox estão entre a linha de lançamento

Em um post de blog, Twitter disse que seus novos centros personalizados em Twitter Spaces apresentarão os podcasts "mais populares e envolventes". Você pode esperar ver os podcasts Vox entre os que o Twitter irá oferecer.

"Nossa pesquisa interna indica que 45% das pessoas que usam o Twitter nos EUA também escutam podcasts mensalmente, por isso sugerimos automaticamente podcasts convincentes para ajudar as pessoas a encontrar e ouvir facilmente os tópicos sobre os quais elas querem ouvir mais. Por exemplo, se alguém interage regularmente com o conteúdo da Vox no Twitter, provavelmente verá um podcast da Vox em um hub de Espaços".

Os podcasts estão disponíveis como parte de um teste para alguns usuários

Disponível apenas em inglês no momento

Não. A capacidade de ouvir podcasts dentro do aplicativo móvel Twitter é apenas um teste nesta fase. O Twitter disse que o teste se estenderá a um grupo aleatório de usuários em todo o mundo, inicialmente apenas em inglês.

Escrito por Maggie Tillman.