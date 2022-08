Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter está procurando melhorar sua experiência de Espaços de acordo com um relatório recente, tornando mais fácil encontrar os assuntos de seu interesse e oferecendo uma "digestão diária".

O novo redesenho e renovação do Twitter Espaços verá as salas de áudio organizadas por tópico, tornando muito mais simples a navegação e muito mais fácil chegar ao que você realmente se interessa. Isto poderia - por exemplo - ser esporte, música ou tecnologia (apenas como exemplos).

Com o recurso 'daily digest', Spaces incluiria uma lista de programas nos quais você pode simplesmente mergulhar e ouvir. Em teoria, soa muito como a descoberta do podcast.

As novidades desta funcionalidade atualizada foram trazidas pela TechCrunch, tendo visto evidências das novas funcionalidades sendo testadas. O Twitter também confirmou ao site que tem trabalhado em conceitos para as novas funcionalidades dos Espaços.

Neste momento, o recurso ainda está muito em sua fase de conceituação e o Twitter não disse quando poderia ser lançado ao público, embora tenha afirmado que um anúncio oficial estaria chegando em algum momento no futuro.

Com isto, e tendo colocado o Twitter Spaces em sua própria aba dentro do aplicativo Twitter, fica claro que a empresa quer dar a esta ferramenta sua própria identidade dentro do aplicativo, mas também quer torná-la mais navegável.

Em seu estado atual, o Twitter Spaces lhe dá uma longa lista de salas de áudio disponíveis para mergulhar, mas a organização é relativamente aleatória, e pode ser muito difícil encontrar realmente algo que você queira ouvir.

Com as novas melhorias no caminho, deve - no mínimo - torná-la uma experiência menos incômoda.

Escrito por Cam Bunton.