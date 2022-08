Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter pode estar trabalhando em uma nova maneira de compartilhar conteúdos variados em um único Tweet, de acordo com um novo vazamento de Alessandro Paluzzi, que tem um histórico de descoberta destas características.

Ele publicou um screenshot de um Tweet sendo composto com múltiplos tipos de conteúdo sendo adicionado a ele, incluindo um GIF, um vídeo e um arquivo de imagem.

#Twitter está trabalhando para permitir que você anexe fotos, vídeos e GIFs a um tweet ao mesmo tempo pic.twitter.com/uZazWRX0Yr- Alessandro Paluzzi (@alex193a) 23 de abril de 2022

Os arquivos parecem estar dispostos em uma vista de galeria, como se o autor tivesse adicionado apenas algumas imagens, e você assumiria que as pessoas que vissem o Tweet seriam capazes de folheá-los.

Paluzzi diz que ele viu pela primeira vez referências ao recurso no backend do aplicativo no Android há alguns anos, mas só recentemente apareceu mais material relacionado a ele, incluindo a tela introdutória que você pode ver abaixo.

#Twitter continua trabalhando na capacidade de adicionar vários tipos de mídia a um único tweet



Aqui está a tela introdutória pic.twitter.com/coKFFPADk3- Alessandro Paluzzi (@alex193a) 24 de junho de 2022

Isso faz com que seja muito mais provável que o recurso possa estar chegando aos usuários em breve, embora o próprio Twitter não tenha dito nada para nos dar informações concretas sobre essa frente.

Se e quando ele chegar, ser capaz de anexar vários tipos de mídia a um Tweet fará com que seja mais simples fazer exatamente isso, em vez de exigir que você crie um tópico para incluir todos eles, e provavelmente será bem recebido pelos criadores.

Escrito por Max Freeman-Mills.