Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter Blue é agora $2 mais caro por mês.

O Twitter não é completamente gratuito. Há uma versão, chamada Twitter Blue, lançada no ano passado em vários países, que oferece recursos extras para usuários dispostos a pagar US$ 2,99 por mês. No entanto, o Twitter está agora dizendo aos assinantes, como foi relatado inicialmente por Matt Navara, que está aumentando o preço de uma assinatura Blue para $4,99 por mês nos EUA. Em um e-mail para os usuários, o Twitter disse que o novo preço o ajudará a continuar a construir alguns dos recursos que os usuários desejam.

Tenha em mente que a camada premium do Twitter ainda inclui anúncios que aparecem em seu feed, mas você tem acesso a uma série de outros recursos. Uma assinatura da Blue desbloqueia a capacidade de desfazer um tweet para corrigir erros de digitação, uma barra de navegação personalizável, um conjunto de Artigos Principais compartilhados por pessoas que você segue, acesso livre de publicidade a artigos em alguns sites de notícias, a capacidade de escolher entre diferentes ícones de aplicativos, fotos de perfil hexagonal NFT e muito mais.

O anúncio do Twitter não mencionava o bilionário Elon Musk, que agora está tentando sair de seu negócio para adquirir o Twitter por US$ 44 bilhões. O Twitter efetivamente o culpou por uma queda na receita do Q2 em comparação com o ano anterior.

O novo preço do Twitter Blue já está em vigor para novos assinantes. Os primeiros usuários, entretanto, permanecerão com o preço original até outubro e podem esperar receber um aviso para cancelar pelo menos 30 dias antes que o novo preço seja oficial.

O Twitter está prometendo que novas funcionalidades estão a caminho. É preciso saber se os tweets editáveis estão no convés. O recurso está atualmente em teste, portanto não seria um choque vê-lo se tornar um benefício do Twitter Blue no lançamento.

Escrito por Maggie Tillman.