O Twitter retorna após a queda de energia

(Pocket-lint) - A rede social Twitter caiu por um período na quinta-feira.

Os usuários relataram que o serviço não seria carregado em um navegador da web e o site Down Detector postou um pico maciço de reclamações.

Ainda não se sabe por que o Twitter caiu, mas aqueles que já estavam logados receberam uma mensagem de erro ao tentar carregar novos tweets, enquanto aqueles que abriram a página foram chutados de volta para a tela de login.

O mesmo aconteceu no celular, com o aplicativo do Twitter apenas declarando que "tweets não estão carregando no momento".

Voltou à operação completa 20 minutos depois, acredita-se. Entretanto, até agora não foi dada nenhuma explicação para o problema.

O Twitter apareceu recentemente nas notícias quando Elon Musk saiu de sua compra do gigante da mídia social. Em seguida, a diretoria entrou com uma ação judicial contra sua retirada.

O fundador daTesla Musk lançou originalmente uma oferta de aquisição hostil pelo serviço, com uma compra de US$ 44 bilhões que acabou sendo acordada pela diretoria. Entretanto, ele se retirou alegando que o Twitter havia retido informações sobre a quantidade de contas falsas e spam entre seus membros. Isto é fortemente negado pela própria diretoria.

Agora, com esta interrupção coincidentemente cronometrada, a trama se engrossa.

Escrito por Rik Henderson.