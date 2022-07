Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elon Musk não quer comprar o Twitter, de acordo com um novo relatório.

O CEO da Tesla está oficialmente apoiando seu acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, disse o The Washington Post. Em um processo no início desta semana junto à Comissão de Valores Mobiliários, Musk declarou que está rescindindo o acordo porque o Twitter está em uma "quebra material" depois de fazer declarações "falsas e enganosas" durante as negociações.

"Durante quase dois meses, Musk procurou os dados e informações necessários para 'fazer uma avaliação independente da prevalência de contas falsas ou spam na plataforma do Twitter'", disse a equipe jurídica de Musk. "O Twitter falhou ou se recusou a fornecer estas informações". Tenha em mente que, semanas após ter assinado um acordo com o Twitter, Musk alegou que o Twitter deu estática enganosa sobre o número de bots de spam em sua plataforma. Agora, o presidente do conselho do Twitter, Bret Taylor, disse que sua empresa "prosseguirá com a ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão".

É desconhecido se Musk pode legalmente abandonar seu acordo devido à presença de spam no Twitter - algo que ele poderia ter investigado antes de fazer um acordo. O Twitter também parece ser muito transparente sobre o assunto. Em junho, o Twitter até deu a Musk a capacidade de analisar tweets, e ele anunciou recentemente que está bloqueando mais de um milhão de contas de spam por dia.

No entanto, Musk acha que o Twitter violou seu acordo - e, além disso, o Twitter recentemente demitiu dois altos executivos e instituiu um congelamento de contratações.

Ainda assim, Musk deve provar que o Twitter violou seu acordo - porque ele não pode simplesmente retirar o acordo assinado sempre que lhe apetecer. É provável que o Twitter queira manter o acordo, pois oferece aos acionistas do Twitter $54,20 por ação contra os $36,81 que fechou hoje. (E não se esqueça da taxa de rescisão de US$ 1 bilhão pela parte em falta.) Twitter e Musk precisarão defender seu caso perante um juiz, e esse juiz acabará decidindo se algo foi violado. O Pocket-lint o manterá informado sobre a última decisão.

O Twitter ainda está confiante de que o acordo vai prosseguir. Em uma reunião interna, como relatado pela Bloomberg, um executivo sênior do Twitter disse aos funcionários que o acordo estava prosseguindo normalmente.

Escrito por Maggie Tillman.