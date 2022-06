Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter anunciou uma nova funcionalidade: A capacidade de ligar ou desligar legendas em seu reprodutor de vídeo. Este é um importante recurso de acessibilidade que permite à comunidade de deficientes auditivos assistir facilmente a vídeos no Twitter.

Em junho de 2022, o Twitter anunciou que, após dois meses de testes, lançou um botão de legenda fechada que permitiria a seus usuários alternar legendas quando vissem vídeos em sua plataforma.

O botão CC aparece no canto superior de um vídeo se ele tiver legendas disponíveis.

Com ou sem legendas, agora é mais fácil escolher para alguns de vocês no iOS, e em breve no Android.



Nos vídeos que têm legendas disponíveis, estamos testando a opção de desligar/ligar legendas com um novo botão "CC". pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U- Twitter Support (@TwitterSupport) 22 de abril de 2022

Essa última parte é fundamental. Os vídeos precisarão de um arquivo de legendas anexado para que as legendas superficiais possam ser lidas. Seria incrível se o Twitter pudesse oferecer isso amplamente junto com um sistema automatizado de legendas - algo que o YouTube já oferece há muito tempo. Ainda assim, é um passo na direção certa, e algo que os usuários com deficiência auditiva e honestamente até mesmo os usuários auditivos serão certamente bem-vindos.

Quem não ligou as legendas enquanto assistia a um filme ou show para melhor ouvir os atores murmurando em uma cena barulhenta?

Twitter disse que o botão de legendas fechadas está agora disponível para todos no iOS e está chegando aos usuários do Android. Você também o verá na web.

Melhores aplicativos Android 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 24 Junho 2022

Escrito por Maggie Tillman.