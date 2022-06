Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter quer deixar os desenvolvedores entusiasmados novamente com sua plataforma.

A empresa anunciou que está trazendo de volta o Chirp, uma conferência de desenvolvedores que realizou pela primeira vez em 2010, mas que foi cancelada várias vezes depois. A falta de uma conferência anual de desenvolvedores - algo que todos os gigantes da tecnologia realizam toda primavera e verão - tem sido freqüentemente chamado pela empresa de mídia social de um gigantesco passo em falso e talvez tenha adicionado combustível ao seu já rochoso relacionamento com os desenvolvedores.

Mas o Twitter agora parece estar pronto para corrigir qualquer erro. Aqui está o que você precisa saber sobre Chirp, incluindo quando e como você será capaz de assistir online.

O Twitter Chirp é a conferência de desenvolvedores do Twitter. Ela foi realizada pela primeira vez há 12 anos. Mas a última vez que a empresa hospedou uma conferência de desenvolvedores ao vivo foi em 2015, e a conferência foi chamada de Twitter Flight. Chirp será realizada pessoalmente em São Francisco, Califórnia, e será transmitida ao vivo online para qualquer pessoa assistir à sua vontade.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Data confirmada e primeiras ofertas anunciadas Por Maggie Tillman · 23 Junho 2022

As inscrições para o Chirp estarão abertas em breve - através do site do Twitter Developer.

O Twitter ainda não anunciou quando vai realizar o Chirp, mas ele incentiva você a se inscrever(aqui) para ser o primeiro a saber todas as atualizações do Chirp, incluindo lembretes de inscrição e detalhes sobre a conferência.

O Twitter disse que planeja transmitir ao vivo a palestra principal e publicar todas as sessões on-line após o evento. Pocket-lint incorporará aqui o vídeo ao vivo uma vez que ele esteja disponível.

A conferência incluirá uma palestra para que consumidores e desenvolvedores possam assistir. Ela também consistirá de sessões técnicas e oportunidades para os participantes presenciais se encontrarem com a equipe da Plataforma de Desenvolvedores do Twitter para fazer perguntas. Enquanto isso, os grupos Community Meetup receberão eventos regionais após o Chirp. Através de um espaço no Twitter, a empresa também anunciou um desafio para desenvolvedores com prêmios avaliados em $520.000.

Em um post de blog, o Twitter discutiu porque está trazendo de volta o Chirp e o que isso significa para a comunidade desenvolvedora:

"No Twitter, estamos empenhados em construir maneiras para que os desenvolvedores melhorem a experiência do Twitter, impulsionando as conexões com a comunidade, inspirando conversas e capacitando os desenvolvedores a fazer a diferença ... Como parte disto, estamos anunciando uma série de iniciativas, incluindo o retorno da Chirp Developer Conference, que permite que os desenvolvedores se conectem com nossa equipe e com outras pessoas da comunidade na vida real e on-line; o lançamento do Chirp Developer Challenge para inspirar e recompensar a inovação; e atualizações em nosso site de desenvolvedores para ajudar a comunidade a continuar a crescer com nossa plataforma".

É provável que o Twitter preveja novas funcionalidades e discuta quaisquer mudanças futuras em seu aplicativo. Será interessante ver se ele se abre mais para desenvolvedores de terceiros - porque isso poderia desbloquear um monte de novas experiências e usar casos para o Twitter. A empresa não disse exatamente o que usará para abordar, mas uma rápida olhada em nosso hub do Twitter mostra que está atualmente testando uma série de recursos, incluindo as recentemente anunciadas notas de blogs de longa duração, então talvez algumas delas tenham algum tempo de estágio no Chirp.

Escrito por Maggie Tillman.