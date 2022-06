Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Twitter anunciou que seu último recurso - Notes - é uma nova maneira de deixar os usuários "escreverem mais tempo". Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Twitter Notes, incluindo como começar a criar um se você tiver acesso ao recurso. Também incluímos exemplos ao vivo de como o Notes está no Twitter neste momento.

O Twitter anunciou Notes - um novo recurso de blog de longa duração - em um tweet, completo com dois GIFs separados que mostram como o recurso funciona no celular e na web. Você pode ver os seguintes:

Um pequeno grupo de escritores está nos ajudando a testar as Notas. Eles podem ser lidos dentro e fora do Twitter, por pessoas da maioria dos países. pic.twitter.com/IUVVkr2vnl- Twitter Write (@TwitterWrite) 22 de junho de 2022

Para usuários em países onde o Twitter está testando Notas, o Twitter disse que você verá "Note cards" em sua linha de tempo de casa se você estiver seguindo alguém que está participando do teste (ou se alguém que você segue retweets, citar tweets, ou compartilhar um link para uma Nota). Você pode interagir com um tweet de uma nota da mesma forma que você faria com um tweet regular. Entretanto, não é possível reagir ou responder ao próprio artigo de uma Nota.

O Twitter Notes ainda não está disponível para todos. Quando se expande mais, pode parecer e funcionar de forma diferente do que quando o Twitter o anunciou pela primeira vez.

Abra o Twitter e faça o login em sua conta. Clique em "Escrever" abaixo Mensagens no menu de navegação à esquerda. A tela Escrever aparecerá com todos os seus rascunhos e a opção de compor uma nova Nota. Ao fazer uma Nota, você vai ver: Uma fita de formatação de texto

A capacidade de adicionar uma foto de capa

Opções para inserir mídia, presentes e tweets, anexar links, e assim por diante. Quando estiver pronto, você pode inserir a Nota em um tweet e publicá-la.

Sim, você pode editá-la depois que ela for publicada. Mas os leitores poderão dizer que uma Nota foi editada por uma etiqueta editada na parte superior.

Abra o Twitter e faça o login em sua conta. Procure por Notas (compartilhadas por pessoas que você segue) em sua linha do tempo em casa. Se você vir uma, você poderá lê-la sem sair do Twitter. Você também pode navegar para o perfil de um usuário para ler suas notas publicadas sob a nova guia Notas.

Abra o Twitter e faça o login em sua conta. Navegue até a Nota. Selecione o ícone de compartilhar. Copie o link ou envie via Direct Message. Você também pode twittar e citar notas tweet em sua linha do tempo.

Um título é limitado a 100 caracteres, e o corpo de uma Nota é limitado a 2.500 palavras.

Algumas pessoas já publicaram Notas no Twitter. Estas aparecem como mensagens de texto em formato longo com tweets, vídeos e imagens. Abaixo estão alguns exemplos:

Desde junho de 2022, o Twitter está testando Notas com um grupo limitado de usuários nos EUA, Reino Unido, Canadá e Gana. Ele planeja expandir gradualmente o número de pessoas.

A partir de junho de 2022, o Twitter disse que as pessoas "na maioria dos países" serão capazes de ler Notas quer utilizem ou não o Twitter.

Consulte o centro de suporte do Twitter para obter mais informações sobre o Twitter Notes.

