Como usar as novas ferramentas de relatórios do Twitter

(Pocket-lint) - O Twitter introduziu novas ferramentas de relatório para que os usuários possam assinalar tweets prejudiciais com facilidade. A idéia é tornar mais fácil para os usuários do Twitter relatar coisas que possam ser um problema.

Historicamente, tem sido um pouco complicado sinalizar tweets problemáticos. Os usuários precisavam trabalhar através de uma série de diferentes menus incômodos, que muitas vezes eram confusos e inúteis.

Em dezembro de 2021, o Twitter revelou que estava trabalhando para melhorar a experiência, pois estava ciente de que as pessoas estavam frustradas. A empresa recebe milhões de relatos sobre todos os tipos de Tweets, desde o spam até o discurso do ódio, desinformação e tudo o que está entre eles. Portanto, é importante garantir que o sistema funcione para todos.

Após alguns testes limitados de usuários, o Twitter está agora pronto para lançar o novo processo simplificado de relatórios para mais pessoas.

O processo para a notificação de Tweets foi agora revisado para ter uma abordagem mais "sintomas-primeiro". Isto significa que quando você clica para relatar um Tweet você será solicitado a selecionar várias opções para quebrar o porquê do Tweet ser um problema.

A primeira coisa a fazer é encontrar os três pontos ao lado de um Tweet e selecioná-lo, depois clicar para relatar esse Tweet.

Você será então solicitado a selecionar:

De quem se trata o relatório - ou seja, o Tweet está impactando você, outra pessoa, um grupo de pessoas ou mais?

O problema - é uma mensagem de ódio, assédio, spam, conteúdo perturbador ou algo mais? Você pode selecionar várias opções aqui também

Como o Tweet está causando o problema - escolha opções para descrever por que o Tweet é um problema, por exemplo, usar calúnias, espalhar o medo, enviar imagens gráficas, espalhar informações falsas

Em seguida, envie o relatório.

Este processo de relatório é mais sobre o que aconteceu e quem ele está impactando, portanto é mais fácil relatar os problemas de maneira útil. O Twitter diz que durante o teste deste novo processo de relatório levou a um aumento de 50% nos "relatórios acionáveis" e, portanto, é mais provável que seus relatórios resultem em ações.

Além de relatar Tweets específicos, você também pode relatar uma conta no Twitter como um todo. Para isso, visite o perfil da conta problemática e clique no ícone de três pontos e selecione para relatar. Siga os passos e você terá a opção de selecionar os Tweets da conta que demonstram o problema.

Depois de enviar um relatório, o Twitter irá revisá-lo e então avaliará se ele viola as políticas da empresa. Se assim for, ela poderá tomar medidas, incluindo o envio de um aviso para banir a conta do Twitter. Se o Twitter tomar medidas, você receberá uma mensagem para informá-lo do que aconteceu.

Escrito por Adrian Willings.