Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter parece estar trabalhando em uma nova maneira de seus usuários se manterem no topo das tendências e discussões emergentes, na forma de uma maneira de adicionar notificações para Tweets sobre qualquer coisa que você possa procurar.

O Twitter está trabalhando em um recurso que permite que você assine os resultados da busca. Uma vez inscrito, você receberá notificações push para o Tweets sobre sua busca! pic.twitter.com/plTlt484oN- Dylan Roussel (@evowizz) 31 de maio de 2022

O sistema parece ter sido adicionado pelo menos parcialmente à última versão de teste do Twitter de seu aplicativo, embora as próprias notificações não pareçam estar ativas.

O que ele nos mostra, porém, é que o recurso se chama Search Subscribe, e que em teoria ele lhe enviará notificações sobre os tópicos que você procura, se você optar por habilitá-lo em cada busca.

Isso parece prático se você estiver procurando por algo de nicho de mercado, mas estamos interessados em saber que critérios se aplicaria se você buscasse algo que é constantemente abordado no Twee.

Inscrever-se para as notificações será tão fácil quanto tocar um novo ícone de sino ao lado da barra de busca depois de digitar sua consulta, e também é seguro assumir que haverá uma seção nas configurações do aplicativo onde você poderá editar e remover suas notificações subscritas caso você se canse delas.

No entanto, os recursos adicionados às versões de teste do Twitter não são de forma alguma garantidos para chegar ao aplicativo final, por isso também é possível que isto nunca verá realmente a luz do dia.

Escrito por Max Freeman-Mills.