(Pocket-lint) - O Twitter anunciou uma nova política para conter a desinformação durante um período de crise.

A plataforma estará bloqueando a promoção de tweets se eles forem vistos difundindo informações errôneas.

Em um post de blog que detalha a nova política, Yoel Roth, chefe de segurança e integridade do Twitter, disse: "A moderação do conteúdo é mais do que simplesmente deixar para cima ou retirar conteúdo".

"Nós expandimos o leque de ações que podemos tomar para garantir que sejam proporcionais à gravidade do dano potencial".

É bastante comum que os embustes e outras desinformações se tornem virais durante as emergências, pois as pessoas se apressam a compartilhar informações sem tomar o tempo necessário para verificar adequadamente sua credibilidade.

A nova política afirma que tweets classificados como desinformação não serão necessariamente excluídos ou proibidos, em vez disso, o Twitter adicionará um rótulo de alerta e os usuários precisarão clicar em um botão antes que o post seja exibido. Funcionará de forma semelhante ao modo como imagens explícitas estão escondidas na plataforma no momento, e estes posts serão bloqueados de promoção.

Estas regras mais rígidas só se aplicarão em tempos de crise, inicialmente, o Twitter aplicará a política ao Tweets sobre a invasão russa em andamento na Ucrânia.

A política vem em um momento incerto para a plataforma, que se encontra em um estado de limbo com a compra da empresa por Elon Musk, atualmente parada.

Escrito por Luke Baker.