(Pocket-lint) - Elon Musk poderia baixar sua oferta para o Twitter a partir dos 44 bilhões de dólares acordados.

Uma disparidade na quantidade de bots de spam que ele acredita estarem na rede social e o número citado divulgado pela diretoria do Twitter ameaça minar sua aquisição.

Como ele revelou na semana passada, Musk colocou o acordo "em espera" temporariamente enquanto o conselho produziu provas de que o número de contas falsas no Twitter é inferior a 5%. O próprio Musk estima que pelo menos 20% da base diária de usuários são bots.

Ele supostamente também perguntou a uma audiência durante um programa técnico de Miami se o número poderia chegar a 90%.

"Atualmente o que me dizem é que não há como saber o número de bots", disse Musk na conferência (como relatado pela Bloomberg). "É tão incognoscível quanto a alma humana".

O fundador do Tesla planeja realizar sua própria análise dos usuários do Twitter. Ele tweeted no dia 15 de maio que sua equipe irá amostrar 100 usuários aleatórios do Twitter para ver quantos são contas falsas.

Para descobrir, minha equipe fará uma amostra aleatória de 100 seguidores de @twitter.



Convido outros a repetir o mesmo processo e ver o que descobrem ... - Elon Musk (@elonmusk) 14 de maio de 2022

O que ele pretende fazer com essas informações não está claro no momento, mas ele declarou que concordar com um acordo viável a um preço mais baixo não está "fora de questão".

Escrito por Rik Henderson.