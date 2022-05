Como jogar o Twitter Data Dash e nivelar sua privacidade

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter lançou um jogo baseado em navegador centrado em sua nova Política de Privacidade.

É uma maneira única e divertida para o gigante da mídia social distribuir informações importantes, se não excitantes, a seus milhões de usuários.

É chamado Data Dash, e é um jogo de plataforma de rolagem lateral que o vê levando seu cão, chamado Data, para um passeio enquanto evita obstáculos. O jogo é projetado pelo artista multidisciplinar Momo Pixel.

A cena de abertura nos apresenta um texto que resume muito bem as coisas: "Vá às ruas do PrivaCity com seu melhor amigo, Data, para uma caminhada até o parque". Siga as instruções para mantê-lo seguro, e aprenda a controlar sua própria experiência no Twitter ao longo do caminho".

Data Dash é baseado em navegador e pode ser acessado em plataformas móveis ou desktop, incluindo Windows, MacOS, Android e iOS.

Na versão desktop, você pode usar as teclas de seta do seu teclado para controlar o jogo. Em uma plataforma móvel, você pode tocar as setas na tela para controlar o jogo.

Para jogar Data Dash, tudo o que você precisa fazer é visitar https://twitterdatadash.com/.

A partir daí, você pode clicar em iniciar e será solicitado a escolher um idioma.

Então, você poderá selecionar um personagem, há quatro para escolher, cada um com seu estilo próprio e único. Você também pode escolher um nível nesta tela se quiser saltar para uma determinada parte do jogo.

Uma vez iniciado, a jogabilidade é bastante simples, funciona muito como Mario ou qualquer outro rolo de rolagem lateral. Você coleta os power-ups e pula sobre os baddies até chegar ao final do nível. Esperamos aprender algo ao longo do caminho.

Data Dash é a maneira do Twitter de fazer com que seus usuários prestem atenção à sua nova Política de Privacidade. Cada nível do jogo deve lhe ensinar algo sobre Privacidade na plataforma com o objetivo final de 'nivelar seu jogo de privacidade'.

É claro, se você não gosta de jogar, então você pode sempre conferir a Política de Privacidade da maneira antiga, clicando aqui.

Escrito por Luke Baker.