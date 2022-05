Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apesar de todo o caos que envolve o Twitter no momento, ele ainda está realizando testes de produtos. Por exemplo, a empresa anunciou um teste limitado para um novo recurso chamado Twitter Circle.

OTwitter Circle permite adicionar até 150 pessoas a um Círculo, incluindo seguidores e não seguidores. Então, quando você quiser tweetar sem compartilhá-lo com todos, você pode mergulhar no menu Choose Audience e escolher Twitter Circle ao invés de Everyone enquanto escreve seu tweet. A capacidade de limitar quem vê suas mensagens há muito tempo está disponível em outras redes sociais, incluindo o Facebook. Na verdade, é um recurso de privacidade. Uma que permite aos membros do seu Círculo ver os tweets que você publica, mas também limita aqueles em seu Círculo de twittar novamente seus tweets.

As pessoas em seu Círculo ainda podem filmar seu tweet, é claro, e compartilhá-lo em outro lugar. Portanto, tenha isso em mente se você quiser experimentar o Twitter Circle. Este recurso está em desenvolvimento desde pelo menos o ano passado, mas na época, era chamado "Trusted Friends" ou "Flock" e outras marcas. Agora, é o Twitter Circle, e no momento, você só pode criar um único Circle, e só a pessoa que o cria pode ver quem está no Circle. Se você está em um Círculo, você não pode se remover, mas ainda pode silenciar um tweet e um thread se você não quiser vê-lo.

O Twitter disse que está testando o Twitter Circle através do iOS, Android e da web.

