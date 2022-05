A Edit do Twitter pode fixar seu tweet original

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A longa disputa no Twitter com o conceito de um botão para permitir que você edite seus Tweets é contínua - a característica é mais provável do que nunca, após a aquisição do gigante das mídias sociais pelo Elon Musk.

Agora, a pesquisadora Jane Manchun Wong, que frequentemente desenterra as características do Twitter antes de entrar no ar, juntamente com as de outros aplicativos e serviços, descobriu evidências que apontam como funciona a versão atual da ferramenta do Twitter.

Como se parece uma edição antiga do Tweet no Twitter Web App: pic.twitter.com/CdPqhW99S8- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 de maio de 2022

Mostra algumas coisas instrutivas - para um, um pequeno rótulo embaixo de um Tweet para dizer que foi editado, para que os leitores não pensem erroneamente que foi um esforço de primeira vez.

A segunda imagem, entretanto, mostra uma etiqueta de formato mais longo para dizer aos leitores que existem versões mais antigas do Tweet em questão, o que faz parecer que você poderá ver essas versões anteriores para ver como elas diferiram, mesmo depois de editadas.

É uma maneira interessante de enfrentar o problema dos Tweets potencialmente enganosos - para reduzir o risco de que alguém possa esperar que um de seus Tweets se torne viral e depois mudar seu conteúdo drasticamente de uma forma que ofenda ou incomode aqueles que já gostaram ou o retweetaram.

Se é realmente assim que o recurso acabará parecendo, é claro, não está garantido de forma alguma, e o Twitter poderia mudar substancialmente sua abordagem antes que um botão Editar se torne totalmente público.

Melhores aplicativos para iPad: o melhor guia Por Maggie Tillman · 3 Maio 2022

Escrito por Max Freeman-Mills.