É oficial: Elon Musk comprará o Twitter por US$ 44 bilhões

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter aceitou a proposta do empresário tecnológico e bilionário Elon Musk de comprar a empresa por US$ 44 bilhões.

Twitter anunciou que Musk comprou o Twitter por US$ 54,20 por ação, o mesmo preço mencionado em sua oferta inicial em 14 de abril de 2022. Em um comunicado à imprensa na segunda-feira, Musk disse que quer tornar a rede social melhor do que nunca, "melhorando o produto com novas características, tornando os algoritmos fonte aberta para aumentar a confiança, derrotando os bots de spam, e autenticando todos os seres humanos".

Musk também delineou seu plano de financiamento do negócio em um arquivo da SEC na semana passada, especificando $25,5 bilhões em empréstimos e $21 bilhões em capital pessoal.

Ainda não está claro o que o Musk vai implementar no Twitter. Quando Musk ofereceu-se para comprar o Twitter no início deste mês, ele revelou que comprou uma participação de 9,2% na empresa, tornando-o o maior acionista individual do Twitter na época. Depois de divulgar sua participação, ele sondou os usuários do Twitter sobre um botão de "editar", mas o Twitter já estava desenvolvendo tal recurso.

O Musk também tem sido crítico em relação à moderação do Twitter. Durante o TED 2022, ele disse acreditar que "o risco civilizacional diminui quanto mais podemos aumentar a confiança do Twitter como uma plataforma pública". E em sua declaração de segunda-feira, Musk observou: "A liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional, e o Twitter é a praça digital da cidade onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade".

Entretanto, apesar das preocupações sobre a direção que o Twitter vai tomar agora, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, elogiou o acordo no lançamento. "O Twitter tem um propósito e relevância que impacta o mundo inteiro", disse Agrawal. "Profundamente orgulhoso de nossas equipes e inspirado pelo trabalho que nunca foi tão importante".

Escrito por Maggie Tillman.