Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você se lembra de um tempo atrás, quando você tinha estabelecido seu status em uma rede social ou em um mensageiro como o AIM? Bem, o Twitter está tentando recriar essa experiência, com um novo recurso "Vibe" que, segundo consta, está se desenvolvendo.

A pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong, que investiga regularmente os códigos dos aplicativos para descobrir recursos não revelados, descobriu que o Twitter está trabalhando em um recurso chamado VIbe. Será uma nova maneira de você definir atualizações de status. Você seria capaz de definir seu status no nível de perfil, mas também poderia vinculá-los a tweets específicos para mostrar aos seguidores o que você estava fazendo em um momento específico.

Wong tweeted imagens do recurso, que o Twitter ainda não anunciou, com o que parecia ser presets genéricos de status (comer, dirigir, etc). Não está claro se você será capaz de escrever suas próprias atualizações.

O Twitter está trabalhando em "Set a status" no Tweet Composer, codinome "Vibe"



Você pode pensar nisso como algo similar ao aplicativo Instagram Threads status pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 22 de abril de 2022

O Twitter foi a primeira atualização de status testada há cerca de quatro anos, mas nunca foi seguida por essa idéia.

Parece que o Twitter está tentando dar a seus usuários muitas maneiras de se expressar o mais próximo possível do momento, seja com tweeting em tempo real, sessões de áudio ao vivo via Spaces, ou agora a capacidade de definir seu status para mostrar seu humor ou o que você está fazendo a qualquer momento e até mesmo quando você envia um tweet. É claro, Vibe ainda não está ao vivo para todos ou confirmado; só vazou até agora.

Escrito por Maggie Tillman.