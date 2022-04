O recurso de edição do Twitter pode preservar todas as versões anteriores de um tweet

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter revelou recentemente que está desenvolvendo um botão de edição ou uma forma de os usuários editarem seus tweets existentes. Não está claro como isso pode parecer e funcionar tecnicamente quando for ao ar, mas dois pesquisadores de aplicativos, que regularmente pesquisam os betas e codificam para encontrar recursos inéditos, encontraram evidências de que o Twitter está considerando manter um registro do histórico de edição de um tweet.

Em um tweet durante o fim de semana, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong afirmou que a próxima função de edição do Twitter parece ter uma qualidade "imutável". Isso significa que o Twitter pode criar um novo tweet quando você editar um tweet, e preservará todas as versões anteriores do tweet original. "Parece que a abordagem do Twitter para editar um tweet é imutável, pois em vez de mutar o texto do tweet dentro do mesmo tweet (mesmo ID), ele recria um novo tweet com o conteúdo corrigido, juntamente com a lista dos antigos Tweets anteriores a essa edição", disse Manchun Wong, tweeted.

Parece que a abordagem do Twitter para Editar Tweet é imutável, pois, em vez de mutar o texto do Tweet dentro do mesmo Tweet (mesmo ID), ele recria um novo Tweet com o conteúdo corrigido, juntamente com a lista dos antigos Tweets anteriores a essa edição - Jane Manchun Wong (@wongmjane) 16 de abril de 2022

Tenha em mente que Jay Sullivan, VP de produto de consumo do Twitter, admitiu recentemente um recurso de edição que tem sido "o recurso mais solicitado" do Twitter por muitos anos, e que o Twitter o tem explorado desde o ano passado. Mas sem coisas como limites de tempo, controles e transparência sobre o que foi editado, Sullivan acredita que uma função de edição "poderia ser mal utilizada para alterar o registro da conversa pública".

Outro pesquisador de aplicativos, Alessandro Paluzzi, também recentemente tweeted fora telas de um recurso de edição, revelando como ele pode aparecer para os usuários quando for lançado. Em uma imagem, Paluzzi mostrou como uma opção "Edit Tweet" poderia viver sob o menu de três pontos em seus tweets. A tela de edição também se parece muito com o compositor de tweets normal, mas mostra seu tweet e diz "Update" ao invés de "Tweet".

Curiosamente, as imagens de Paluzzi não mostram uma opção para ver o histórico de edição.

Escrito por Maggie Tillman.