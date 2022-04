Elon Musk lança audaciosa oferta pública de aquisição no Twitter

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O proprietário da Tesla, Elon Musk, instigou uma ousada licitação para assumir o Twitter.

Já seu principal acionista, ele está tentando adquirir a empresa de mídia social em um negócio que poderia valer 43 bilhões de dólares (32,7 bilhões de libras esterlinas).

Ele está oferecendo US$ 54,20 em dinheiro para cada ação.

A Bloomberg informa que a oferta foi apresentada hoje (quinta-feira 14 de abril) à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos EUA. Ele viu as ações do Twitter subirem 18%, embora sua oferta ainda seja maior do que seu valor atual.

No início desta semana, Elon Musk recusou a oportunidade de fazer parte do conselho de administração do Twitter, apesar de relatórios anteriores afirmarem que o faria. Agora sabemos o porquê.

A figura técnica, muitas vezes controversa e franca, também sugeriu que a rede social acrescentasse um botão de edição, que depois foi anunciado como um novo recurso.

A riqueza pessoal do Musk é atualmente estimada em cerca de 260 bilhões de dólares. Ele também ameaçou vender suas próprias ações caso a oferta não fosse bem sucedida: "Se o negócio não funcionar, dado que não tenho confiança na administração nem acredito que possa impulsionar a mudança necessária no mercado público, precisaria reconsiderar minha posição como acionista", disse ele em uma declaração.

Escrito por Rik Henderson.