Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está testando dar aos usuários a capacidade de se remover de qualquer conversa na plataforma.

O novo recurso - Unmention - está atualmente limitado a um número de usuários na versão web do Twitter, com a opção de deixar uma conversa agora aparecendo nas configurações suspensas de cada tweet.

Isso significa que os usuários podem evitar notificações de conversas que nunca quiseram participar, embora a menção exista como antes.

No entanto, não está claro quando ou se o recurso estará disponível para todos os usuários ou sua linha do tempo para chegar às versões iOS e Android do aplicativo.

Como em todos os testes dessa natureza, porém, esperamos que ele permaneça por algumas semanas ou meses antes de chegar ao mainstream.

Afinal, não é a única coisa que o Twitter tem para melhorar a experiência do usuário.

Tão recentemente quanto Elon Musk se tornou o maior acionista da empresa, também ficou claro que o Twitter está finalmente trabalhando em um recurso de edição - algo que os usuários solicitam há anos.

Este recurso 'Unmention', porém, admitimos, é uma adição mais direta do que um botão de edição.

Com muitos usuários frequentemente marcados em tópicos e conversas que não têm interesse para eles, ele fornece um pouco mais de controle sobre o que realmente chamou sua atenção.

Juntamente com as novas medidas de segurança do Twitter que tornam mais fácil para os usuários denunciar usuários e tweets prejudiciais, parece que muito está sendo feito para ajudar a tornar a plataforma um lugar mais gerenciável para percorrer.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Escrito por Conor Allison.