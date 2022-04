Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É quase uma piada neste momento, porque os usuários do Twitter o desejam há muito tempo: um recurso de edição. Mas parece que o recurso pode realmente chegar em breve, e não é apenas devido a Elon Musk.

O Twitter anunciou que está desenvolvendo uma maneira de os usuários editarem tweets depois de postá-los. Imagine que você twittou algo apenas para ler de volta mais tarde e descobrir que publicou um erro. Com um botão de edição, você pode corrigir seu erro, sem precisar excluir e retuítar e estragar todas as respostas e retuítes. O Twitter planeja testar o recurso com assinantes da Blue nos " próximos meses" .

Em 2018 , o ex-CEO do Twitter Jack Dorsey frustrou qualquer esperança de um recurso de edição quando observou que tal recurso poderia abrir a porta para os usuários alterarem o significado de um tweet depois de compartilhado. Dois anos depois, ele reiterou esse sentimento, dizendo que o Twitter " provavelmente nunca " lançaria um recurso de edição. Os críticos argumentam, no entanto, que o Twitter sempre pode mostrar um histórico de edição da versão, permitindo que os usuários vejam o tweet original em toda a sua glória de digitação, bem como a versão atualizada.

Então, a crença de que um tweet editado poderia enganar nunca realmente se manteve firme.

Curiosamente, quando Parag Agrawal se tornou o CEO do Twitter, as marés começaram a mudar. De fato, no Dia da Mentira , a conta oficial do Twitter disse que estava “trabalhando em um recurso de edição”. introduzir um recurso de edição. Uma ampla maioria foi a favor.

1/ Estamos explorando como criar um recurso de edição de maneira segura desde o ano passado e planejamos começar a testá-lo no @TwitterBlue Labs nos próximos meses. Compartilhando mais alguns insights sobre como estamos pensando em Editar https://t.co/WbcfkUue8e — Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 de abril de 2022

Agora, Jay Sullivan, vice-presidente de produtos de consumo da empresa, disse que um recurso de edição é "o recurso mais solicitado do Twitter há muitos anos" e que o Twitter o explora desde o ano passado. "Sem coisas como limites de tempo, controles e transparência sobre o que foi editado, o Edit pode ser mal utilizado para alterar o registro da conversa pública", explicou.

“Proteger a integridade dessa conversa pública é nossa principal prioridade quando abordamos esse trabalho.”

Se um recurso de edição for iniciado, seria diferente do recurso de desfazer que permite recuperar um tweet antes de compartilhá-lo. Isso está disponível apenas para assinantes Blue.

