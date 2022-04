Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elon Musk recentemente se tornou o maior acionista do Twitter , comprando US$ 2,8 bilhões em ações e obtendo uma participação de 9,2% na empresa.

Pouco depois da notícia, Musk postou uma enquete perguntando aos usuários se eles querem um botão de edição. As opções estão incorretas, como uma forma bem-humorada de mostrar por que o recurso é necessário.

Você quer um botão de edição? — Elon Musk (@elonmusk) 5 de abril de 2022

A enquete foi retuitada pelo CEO do Twitter, Parag Agrawal, que acrescentou: "As consequências desta enquete serão importantes. Por favor, votem com cuidado".

Os usuários do Twitter pedem um botão de edição há mais de uma década, mas duvidamos que alguém esperasse que ele viesse por meio de Elon Musk.

O fundador e ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey , afirmou que o site "provavelmente nunca" adicionará um botão de edição em uma sessão de perguntas e respostas com a Wired em 2020.

Ele explicou que o site começou como uma espécie de serviço de mensagens de texto e que você não pode retirar um texto depois de enviado. A empresa sempre foi inflexível em manter esse aspecto, com a única exceção sendo o botão de desfazer cronometrado do Twitter Blue .

Como o Twitter depende muito da função de retuíte, um botão de edição pode causar vários problemas. Por exemplo, se você retweetar algo com o qual concorda, é possível que o autor original o edite após o fato alterar o sentimento.

Não se sabe como Musk prevê que o botão de edição funcione, mas até agora, a pesquisa é muito a favor da adição do recurso. Então, talvez descubramos em breve.

Escrito por Luke Baker. Edição por Rik Henderson.