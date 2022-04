Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está "explorando" um novo recurso de colaboração que permitiria que duas contas fossem coautoras de um único tweet.

De acordo com o TechCrunch , o Twitter até confirmou que está considerando o recurso. Enquanto isso, o pesquisador de aplicativos Alessandro Paluzzi tem twittado sobre o desenvolvimento do recurso desde o ano passado, revelando como ele pode parecer e funcionar. Suas capturas de tela são carregadas de marcas d'água e, portanto, são difíceis de entender, mas parece que o Twitter permitirá que você convide outras contas para "colaborar" nos tweets. Você pode pedir a uma pessoa ou marca para "co-proprietário" de um tweet com você, mas eles devem ter contas públicas e precisam segui-lo de volta.

Uma vez publicados, os tweets colaborativos são compartilhados com os seguidores de ambas as contas, e ambos os avatares são mostrados no canto da postagem. Parece que o recurso será voltado para parcerias de marcas e campanhas de influenciadores, embora outros casos de uso certamente possam surgir. Presumivelmente, o Twitter incluirá alguns controles para evitar que contas populares sejam spam com solicitações.

Você só pode convidar pessoas que têm uma conta pública e que seguem você de volta. pic.twitter.com/rdYODJpjsd — Alessandro Paluzzi (@alex193a) 29 de março de 2022

O Twitter ainda não anunciou quando poderá lançar tweets colaborativos. Também não está claro em que estágio do processo de desenvolvimento o recurso está, mas o Pocket-lint o manterá informado quando soubermos mais.

