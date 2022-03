Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está fornecendo uma maneira fácil de criar seus próprios GIFs.

Ele atualizou seu aplicativo móvel para incluir um recurso integrado de captura de GIF. Tudo o que você precisa fazer é compor um tweet, acessar a câmera do aplicativo e deslizar para o modo GIF. Você pode ver uma demonstração no tweet em que o Twitter anunciou o recurso, mas o Pocket-lint também resumiu as etapas abaixo e também tentou responder a algumas perguntas que você possa ter sobre sua disponibilidade e muito mais.

Ok GIFs não são novos, mas o que *é novo* é a opção de capturar o seu próprio usando a câmera do aplicativo no iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s — Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 22 de março de 2022

Atualmente, você só pode criar um GIF gravando um com a câmera do seu telefone. Siga as etapas abaixo para criar um GIF com o Twitter.

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este sistema brilhante irá poupar tempo e esforço sempre que você pagar.

Na versão mais recente do aplicativo do Twitter. Toque para criar um novo tweet. Selecione o ícone Câmera. Escolha a opção GIF. Grave para criar seu GIF.

Depois de criar um GIF seguindo as etapas acima, o GIF será anexado ao seu tweet em tamanho real. Basta clicar no tweet para publicá-lo e compartilhá-lo com seus seguidores.

O recurso de criação de GIFs do Twitter está disponível apenas para usuários do iOS, sem nenhuma palavra ainda se chegará aos usuários do Android.

Consulte a página de suporte do Twitter para GIFs para obter mais detalhes sobre como os GIFs em geral funcionam na plataforma de mídia social.

Escrito por Maggie Tillman.