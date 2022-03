A linha do tempo com guias do Twitter caiu

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Apenas alguns dias depois de colocá-lo no ar, o Twitter reverteu uma mudança nas linhas do tempo de seus usuários no iOS que imediatamente se mostrou controversa.

O ajuste adicionou duas guias na parte superior da página inicial das pessoas, padronizando para uma chamada Home, que exibia uma variedade de Tweets recentes selecionados por algoritmos. O outro, Últimos Tweets, tinha a linha do tempo cronológica usada por muitos.

Agora, parece que a maneira como o aplicativo estava favorecendo o Home era irritante para tantos usuários que o Twitter achou por bem reverter completamente a mudança e explorar outras maneiras de melhorar seu aplicativo.

Ouvimos vocês –– alguns de vocês sempre querem ver os Tweets mais recentes primeiro. Mudamos a linha do tempo de volta e removemos a experiência com guias por enquanto enquanto exploramos outras opções. https://t.co/euVcPr9ij6 — Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 14 de março de 2022

A atualização caiu apenas no iOS, mas já havia sido anunciada para Android e na web também, então é uma grande reviravolta para a empresa, embora demonstre que está pelo menos disposta a ouvir críticas quando se trata de ondas .

Como tantos gigantes da mídia social antes dele, incluindo o Facebook e o Instagram, o Twitter está aprendendo que muitos de seus usuários sempre preferirão um feed que mostre o conteúdo mais recente, mesmo que apenas como uma maneira de escapar das pressões de um feed que se atualiza infinitamente com novo conteúdo, independentemente de algum ter sido realmente publicado.

Escrito por Max Freeman-Mills.