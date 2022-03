Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter poderia lançar uma guia de podcasts em seu aplicativo móvel em um futuro próximo?

É isso que Jane Manchun Wong - uma pesquisadora de segurança identificada na lista 30 Under 30 Social Media 2022 da Forbe - revelou por meio de um Tweet (como é isso para a harmonia?).

Que é precisamente o trabalho dela. Como a Forbes diz : "[Wong] acumulou uma base de fãs dedicada no Twitter ao descobrir recursos anunciados anteriormente em aplicativos como Twitter, Instagram e Facebook por meio de seu intenso trabalho de detetive digital".

Twitter está trabalhando na aba Podcasts pic.twitter.com/64tTd3XPdu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 de março de 2022

Essa fonte certamente dá maior legitimidade à afirmação - uma imagem que você pode ver na captura de tela do Tweet incorporada acima, mostrando um novo símbolo de atalho de podcasts/microfone na parte inferior do aplicativo do Twitter.

Curiosamente, a captura de tela postada não possui o símbolo de atalho do Twitter Spaces, o que pode ser uma dica para onde esse recurso está indo. O Spaces já possui conteúdo ao vivo, é claro, então será que todos os áudios, incluindo podcasts, estarão disponíveis através deste novo portal?

Teremos que esperar e ver o que vem, se alguma coisa, para as plataformas móveis do Twitter em um futuro próximo. É uma plataforma em constante mudança que integrou mais ferramentas ao longo dos anos, portanto, entrar no podcasting realmente faz sentido.

Escrito por Mike Lowe.