Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Twitter está introduzindo um novo recurso para todos os usuários que anteriormente estava disponível apenas para assinantes do Twitter Blue : DMs fixados.

A rede social anunciou na quinta-feira que o recurso está chegando a todos no Android, iOS e na web, gratuitamente. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre ele, incluindo como ele funciona.

Mantenha seus convos favoritos de DM facilmente acessíveis, fixando-os! Agora você pode fixar até seis conversas que ficarão na parte superior da sua caixa de entrada de DM.



Disponível para Android, iOS e web. pic.twitter.com/kIjlzf9XLJ — Suporte do Twitter (@TwitterSupport) 17 de fevereiro de 2022

O recurso de DM que pode ser fixado não parece estar totalmente disponível ainda.

Testamos no aplicativo iOS, mas não no aplicativo web do Twitter. No aplicativo iOS, siga estas etapas para fixar uma mensagem direta:

Abra a versão mais recente do aplicativo do Twitter em seu dispositivo móvel. Toque no ícone de envelope. Você será direcionado para suas mensagens. Deslize para o lado de uma conversa em sua caixa de entrada para revelar um alfinete. Toque no pino. A conversa irá para a seção "Conversas fixadas" no topo da sua caixa de entrada.

A capacidade de fixar mensagens diretas é, simplesmente, uma maneira prática de acessar rapidamente determinadas conversas em sua caixa de entrada do Twitter.

Você só pode manter seis mensagens diretas no topo da sua lista.

As mensagens diretas que podem ser fixadas estão sendo lançadas (a partir de 17 de fevereiro de 2022).

Para saber mais sobre como o sistema de caixa de entrada e DM do Twitter funciona, consulte seu hub de suporte aqui. Para saber mais sobre o serviço de assinatura Blue do Twitter, consulte nosso guia detalhado aqui.

Escrito por Maggie Tillman.